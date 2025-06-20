Зои против токсичности: inZOI получила патч, исправляющий агрессивное поведение персонажей

Студия Krafton выпустила важное обновление для inZOI — амбициозного симулятора жизни, претендующего на лавры «убийцы The Sims». Патч устраняет серьезную проблему, с которой столкнулись практически все игроки: излишне токсичное поведение игровых персонажей.

До этого обновления виртуальные «Зои» с трудом находили общий язык даже при попытке завести дружбу. Любые различия в характерах приводили к агрессии — персонажи с порога начинали ругаться, оскорблять друг друга и отказывались от конструктивного общения. Такой подход быстро стал раздражать игроков, которым хотелось наблюдать за более живыми и реалистичными социальными взаимодействиями.

Теперь разработчики скорректировали алгоритмы общения. Герои inZOI стали терпимее к отличиям друг друга, что должно существенно улучшить игровой процесс.

Напомним, inZOI вышла в раннем доступе 28 марта.