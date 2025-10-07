ЧАТ ИГРЫ
Ion Fury 28.02.2018
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Ретро
7.4 130 оценок

Дополнение Aftershock для шутера Ion Fury выйдет на консолях 16 октября

butcher69 butcher69

Расширение Aftershock для шутера Ion Fury выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 16 октября по цене 14,99 $ / 14,99 €. Первоначально дополнение дебютировало на ПК через Steam и GOG 2 октября 2023 года.

Сюжет «Aftershock» продолжается сразу после победы над доктором Джадусом Хескелем: празднование Шелли прерывается взрывами и побегом врага на чудовищном летательном аппарате. Вооружённая револьвером Loverboy и управляя мощным ховербайком Roadripper, героиня отправляется в опасную миссию через новые зоны, наполненные усиленными врагами и разрушительным оружием.

Консольные версии получили улучшенную поддержку контроллеров для точного прицеливания, переработанный интерфейс и удобную навигацию. Версия для Nintendo Switch работает в 720p при 60 кадрах в портативном режиме и 1080p при 60 кадрах при подключении к телевизору. Высокоскоростные бои на транспортных средствах были оптимизированы для геймпадов с улучшенной визуальной обратной связью.

Aftershock включает 13 новых уровней в пяти зонах, новые типы врагов и оружие, включая гранатомёт Cluster Shot. Режим Arrange Mode предлагает ремикс оригинальной кампании с зеркальными уровнями, изменённой расстановкой врагов и интегрированным контентом «Aftershock».

Созданное на движке Build, который использовался в Duke Nukem 3D и Shadow Warrior, дополнение сохраняет эстетику 90-х и добавляет современные световые эффекты и плавную интеграцию транспорта. Оптимизация для консолей обеспечивает стабильный FPS, а версия Switch дополнительно экономит заряд батареи.

Ion Fury уже доступна на PS4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и GOG, а Aftershock обещает расширить возможности шутера и подарить поклонникам новые динамичные сражения.

9
2
Комментарии:  2
3Dart stl

я не знаююю.. просто глаза болят после 15 минут этой каши из пикселей...

1
TX ZX

ничего не болит, отличная игра, затянула намного больше чем многие ААА проекты

1