Дополнение Aftershock для шутера Ion Fury выйдет на консолях 16 октября

Расширение Aftershock для шутера Ion Fury выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 16 октября по цене 14,99 $ / 14,99 €. Первоначально дополнение дебютировало на ПК через Steam и GOG 2 октября 2023 года.

Сюжет «Aftershock» продолжается сразу после победы над доктором Джадусом Хескелем: празднование Шелли прерывается взрывами и побегом врага на чудовищном летательном аппарате. Вооружённая револьвером Loverboy и управляя мощным ховербайком Roadripper, героиня отправляется в опасную миссию через новые зоны, наполненные усиленными врагами и разрушительным оружием.

Консольные версии получили улучшенную поддержку контроллеров для точного прицеливания, переработанный интерфейс и удобную навигацию. Версия для Nintendo Switch работает в 720p при 60 кадрах в портативном режиме и 1080p при 60 кадрах при подключении к телевизору. Высокоскоростные бои на транспортных средствах были оптимизированы для геймпадов с улучшенной визуальной обратной связью.

Aftershock включает 13 новых уровней в пяти зонах, новые типы врагов и оружие, включая гранатомёт Cluster Shot. Режим Arrange Mode предлагает ремикс оригинальной кампании с зеркальными уровнями, изменённой расстановкой врагов и интегрированным контентом «Aftershock».

Созданное на движке Build, который использовался в Duke Nukem 3D и Shadow Warrior, дополнение сохраняет эстетику 90-х и добавляет современные световые эффекты и плавную интеграцию транспорта. Оптимизация для консолей обеспечивает стабильный FPS, а версия Switch дополнительно экономит заряд батареи.

Ion Fury уже доступна на PS4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и GOG, а Aftershock обещает расширить возможности шутера и подарить поклонникам новые динамичные сражения.