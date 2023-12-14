Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для ретро-шутера Ion Fury и дополнения Aftershock

Студия локализации игр GamesVoice вновь порадовала релизом русского дубляжа для инди-шутера Ion Fury, являющегося духовным наследником классических шутеров на движке Build Engine.
Хотя это можно назвать обновлением дубляжа от студии Mechanics VoiceOver. Локализация создавалась на основе их версии. Но не обошлась без изменений: GamesVoice переозвучили главную героиню, записали правки других персонажей, заново свели все роли и добавили перевод текста. Заодно было озвучено и дополнение Aftershock.
Ion Fury, созданная в духе шутеров 1990-х и работающая на модифицированном движке Build, который использовался в играх Duke Nukem, Blood и Shadow Warrior, обещает предоставить игрокам несколько захватывающих вечеров.
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Звучит хорошо и прикольно. Скоро Хогвартс.
А где хогвартс?
До конца года обещали