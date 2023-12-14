Студия GamesVoice выпустила русскую озвучку для ретро-шутера Ion Fury и дополнения Aftershock

Ретро-шутер от 3D Realms на базе культового движка Build, на котором созданы Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и другие хиты девяностых.

При всей своей пиксельной олдскульности, Ion Maiden использует достижения современных технологий, благодаря чему в игре воплощены гораздо более масштабные уровни, используются сотни новых цветов, а также существует возможность трансформации уровней прямо посреди прохождения.

Игра расскажет о Шелли «Бомбе» Харрисон, которая заслужила свое прозвище в качестве эксперта Глобальных сил обороны по обезвреживанию бомб. Но когда Джадус Хескель, глава культа трансгуманистов, выпускает в бой свою кибернетическую армию, Шелли меняет свое отношение к бомбам и начинает использовать их против нового врага.

Путь Шелли будет устлан мертвыми телами и залит кровью, пока она будет пробираться через сложные уровни с альтернативными маршрутами, заполненные секретами и пасхалками на потеху поклонникам жанра.