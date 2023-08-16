Пошаговая стратегическая ролевая игра Iron Danger добралась до консолей PS5 и Xbox Series ©

Издательство Daedalic Entertainment и разработчик Action Squad Studios выпустили пошаговую стратегическую RPG Iron Danger для PlayStation 5 и Xbox Series.

Iron Danger впервые была выпущена для ПК в Steam 25 марта 2020 года. Неясно, планируется ли выпуск первоначально анонсированных версий для PlayStation 4 и Xbox One.

Iron Danger — тактическая боевая игра с уникальной механикой манипулирования временем — никогда ранее не встречавшейся комбинацией, которая сочетает тактическую глубину пошаговых игр с захватывающими действиями игр в реальном времени.

Решайте сложные задачи с вашей группой из двух персонажей, используя различные навыки и интерактивную среду. Может быть, вы подожжете врага и вышвырнете его на зерновое поле для настоящего барбекю или устроите ловушку и свалите на него дерево. Варианты безграничны, и ты один главный.