Экранизация инди-хоррора Iron Lung получила первый кровавый тизер ©

Markiplier - один из самых популярных ютуберов, творчество которого выходит за рамки известной платформы. Теперь артист выходит в мир кино с экранизацией инди-хоррора Iron Lung. У проекта даже появился кровавый тизер-трейлер.

Показанные кадры довольно атмосферны и намекают на то, с чем придется столкнуться зрителю в фильме. На первый план выходит атмосфера безысходности и отсутствия какого-либо выбора. Главный герой пытается представить себя человеком, принимающим окончательное решение, но это лишь иллюзия.

Премьера игры Iron Lung, на которой основан фильм, состоялась в первой половине 2022 года. В инди-хорроре главный герой оказывается в экипаже подводной лодки, которая в одиночку преодолевает океан крови на инопланетной луне.

Хотя съемки Iron Lung уже завершились в апреле 2023 года, в трейлере не сообщается дата выхода фильма. Это может означать, что фильм выйдет в прокат не раньше 2024 года.