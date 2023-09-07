Шутер от первого лица Isonzo получил четвертое бесплатное расширение Piana ©

Во время Великой войны Монте-Пьяна была спорной вершиной, которая никогда не принадлежала одной стороне конфликта. Теперь, когда годовщина Isonzo уже не за горами, расширение «Пиана» дает солдатам шанс попытаться сделать то, чего еще не делал ни один человек. Бросите вызов истории в новом бесплатном расширении, доступном на ПК, PlayStation, Xbox, а теперь и на Mac.

Как показано в дорожной карте, расширение Piana — это новое бесплатное обновление, доступное в Steam, PlayStation 5 и 4, Xbox Series X|S и Xbox One, а также в магазине Epic Games Store. Последняя новая карта игры следует за предыдущим бесплатным расширением Caporetto. Теперь игроки также могут добавить в список желаний пакет «Ледниковые юниты», который включает в себя импровизированные варианты визуальной настройки для итальянских и австро-венгерских войск в холодную погоду.

Монте-Пьяна представляла собой высотную битву двух вершин, расположенных близко друг к другу. Итальянские и австро-венгерские линии столкнулись друг с другом на небольшом расстоянии, оказавшись в непростой тупиковой ситуации. Эта тупиковая ситуация была преодолена ожесточенным австро-венгерским наступлением, которое захватило оба ключевых плато и почти изгнало итальянцев с горы. Однако довести дело до конца им не удалось и итальянцы запланировали смелую контратаку — именно здесь начинается бой в Изонцо.

Исторически итальянское наступление провалилось: они отвоевали некоторые позиции, но не смогли полностью победить австро-венгров. Следующие два года пройдут без особого движения на Монте-Пьяне. Новая карта в Изонцо дает игрокам шанс изменить историю благодаря решающей победе Италии или Австро-Венгрии.