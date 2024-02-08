R.G. MVO анонсировала русскую озвучку для It Takes Two

Студия R.G. MVO официально объявила о том, что начала работу над русской озвучкой для кооперативной игры It Takes Two.

В обращении говорится о том, что первые записи проекта уже назначены и пройдут на следующей неделе, поэтому дальнейшие новости об озвучке не заставят себя ждать. Студия просит поддержать их проект - это позволит быстрее и качественнее выпустить озвучку. Так же уже были названы актёры, которые будут привлечены к проекту.

Русским голосом Коди станет неподражаемый Константин Карасик (Ваас из Far Cry 3, Джокер из Batman Arkham Asylum, Вернон Роше из The Witcher 3).

Мэй же заговорит голосом великолепной Анны Киселёвой (Алая Ведьма из КВМ, Мия Уинтерс из RE: Village, Афина из нашей локализации первого God of War).

Актера, который озвучит роль книги любви, доктора Хакима, студия назовет чуть позже, но по их словам это будет такой же харизматичный и талантливый актер.