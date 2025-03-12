Консольные версии научно-фантастического градостроителя IXION появятся 8 апреля

Версии космического градостроительного симулятора IXION для PlayStation 5 и Xbox Series выйдут 8 апреля, объявили издатель Kasedo Games и разработчик Bulwark Games.

В версиях для консолей будет представлен полный опыт IXION, оптимизированный для производительности текущего поколения и управления контроллером.

IXION — это градостроитель, который требует от вас бдительности, постоянной оценки и переоценки, обучения и адаптации. Если вы и ваша команда хотите выжить, вы должны противостоять опасностям космоса, одновременно раскрывая его секреты и извлекая его ресурсы. Однако опасность будет исходить как изнутри, так и извне; вам нужно будет создать, поддерживать и развивать инфраструктуру Tiqqun, управляя населением станции, решая, как лучше всего отвечать на их мольбы, чтобы сохранить их доверие к вам и миссии.

IXION впервые вышел на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 7 декабря 2022 года.