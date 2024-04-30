Авторы The Jackbox Party Pack представили свою первую игру "для взрослых"

Авторы популярного сборника игр для компании The Jackbox Party Pack неожиданно попытаются завоевать новую для себя аудиторию. Если раньше игры от Jackbox Games были нацелены на гик-культуру и всеобщие темы, то теперь они готовы сделать уклон в интимную тематику. Разработчики анонсировали Jackbox Naughty Pack — игру, которая будет предназначена исключительно "для взрослых". Вместе с анонсом был также показан первый тизер проекта.

Подробностей о Jackbox Naughty Pack известно пока не очень много. По словам разработчиков, эта игра запустит целую серию проектов с уклоном на более зрелую аудиторию и вульгарными темами. В будущем разработчики продолжат развивать это направление и представят новые наборы, которые будут выходить параллельно с обычной серией The Jackbox Party Pack.

Приглушите свет и зарядите свои устройства (вы знаете какие), потому что вот выходит Jackbox Naughty Pack, интимный пакет из трех игр, которые наверняка заставят вас смеяться и, возможно, даже немного вспотеть.

Это станет первой игрой студии Jackbox Games с рейтингом M (для взрослых 17+), полной пикантных сюрпризов и неловких вопросов. Больше подробностей об игре обещают озвучить уже этим летом, а релиз запланирован до конца 2024 года.