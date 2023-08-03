Для Jagged Alliance 3 вышел первый балансный патч

Гранд-Чиен кишит природными ресурсами и политическими проблемами. После исчезновения президента в стране начинается хаос, а к власти рвётся военная группировка «Легион». Семья президента предпринимает попытку противостоять этому. Заключив соглашение с всемогущей корпорацией «Адонис», они находят опытных наёмников, которые должны найти исчезнувшего президента и восстановить порядок в стране.

Соберите отряд из уникальных наёмников и отправляйтесь исследовать Гранд-Чиен, зарабатывать деньги и растить свою команду. От вас зависит судьба всей страны.