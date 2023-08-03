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Jagged Alliance 3 14.07.2023
8.2 626 оценок

Для Jagged Alliance 3 вышел первый балансный патч

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Procy_on
Новости

Haemimont Games выпустила первый балансный патч 1.03 для Jagged Alliance 3. В нем устранены некоторые проблемы, связанные со сложностью, а также проблемы, связанные с взрывчаткой и пулеметами. Также в патч включен ряд других исправлений.

Ниже приведен список изменений:

Основные моменты

  • Атаки врагов с постов охраны на сложности "Первая кровь" срабатывают реже
  • Алмазные шахты истощаются до 50% дохода на сложности "Первая кровь"; 20% на сложности "Коммандос"; 0% на сложности "Миссия невыполнима" (предложение сообщества)
  • Шахты теперь показывают в подсказке, насколько они близки к истощению
  • Исправлена ошибка, из-за которой при истощении шахты ее доход увеличивался
  • Уменьшен урон пулемета
  • Количество прерываемых атак пулемета теперь основано на текущем AP, а не на максимальном AP (рассчитывается в конце хода) (Предложение сообщества)
  • Исправлена ошибка, из-за которой прерывающие атаки пулеметов получали бонусы к прицеливанию, когда не должны были
  • Вероятность и отклонение промаха гранаты и ракетницы теперь зависят от расстояния до цели (предложение сообщества)

Баланс

  • Увеличен шанс выпадения черного пороха
  • Увеличено здоровье Скалли, чтобы он мог получить золотой перк, с которым он начинает игру (Предложение сообщества)
  • Перк "Спаситель" больше не дает "Свободное перемещение
  • Исправлено двойное применение бонусного урона от взрывчатки при использовании гранат (предложение сообщества)
  • Изменены пороговые значения для отображения ключевых слов для шанса несчастного случая при использовании взрывчатки

Квесты

  • Исправление слишком ранней остановки квеста "Гамлет Гримера
  • Исправление в разговоре в квесте "Гамлет Гримера
  • Исправление, из-за которого условие отказа санатория не срабатывало при завершении квеста
  • H4 Форт L'Eau Bleu будет правильно начинать атаки при захвате противником

Вид со спутника/Операции

  • Путешествие по воде теперь может привести к долгам и доступно, если вы уже в долгах (Предложение сообщества)
  • Операция обучения ополченцев - кнопка обучения отключается, если уже обучено 8 элитных юнитов
  • R&R в секторе Manny's Inn включен (Предложение сообщества)

Мультиплеер

  • Исправление десинхронизации при открытии экрана модификации оружия в MP
  • Исправление визуального обновления состояния готовности/неготовности в конце хода боя при уходе гостя в MP

Общие исправления

  • Исправление отсутствия силуэта наемника при использовании Free Aim в ближнем бою на взрывоопасной бочке
  • Исправление того, что наемники не могли отдохнуть, если в данный момент идет активная перепалка
  • Исправление софтлока бесконечного экрана загрузки при загрузке во время декорации или перестановки врагов
  • Исправление того, что при загрузке/сохранении изменялась емкость патронов для некоторых видов оружия
  • Исправление проблемы, из-за которой Бинт не снимал Кровотечение вне боя, если цель имела полное хп
  • Исправление искажения визуального отображения миномета
  • Исправление того, что заточенное оружие ближнего боя меняло свои условия
  • Исправление проблемы, из-за которой стоимость движения не включала в себя стоимость смены позиции в конце движения и в результате действие не выполнялось
  • Исправление перка "Одиночка", активирующегося в начале боя, а не в начале хода
  • Исправление ситуации, когда после перезагрузки игры письма помечались как непрочитанные (предложение сообщества)
  • Исправления в подсчете мин, которые можно подстрелить
  • Исправление софтлока, когда лейтенант умирает в начале своего хода от эффекта статуса/окружающего урона
  • Исправление блокировки при открытии экрана ноутбука или Центра помощи во время опции "Разделить и отдать предмет
  • Исправление исчезновения пользовательского интерфейса при нажатии кнопки открытия "командного меню" на панели инвентаря - при использовании геймпада
  • Исправление возможности загрузки игры во время загрузки
  • Исправление того, что при активации прицела Quick-Prism Scope вместо 3 уровней прицеливания выдавался максимальный прицел
  • Исправление проблемы, когда при пополнении медкапсулы с помощью перетаскивания отдельных медикаментов состояние медкапсулы снижалось до 50%.
  • Исправление того, что убийства в Overwatch не засчитывались в боевую задачу "Автоматические убийства"
  • Исправление некорректной проверки видимости, в результате которой пользовательский интерфейс выдавал предупреждения о движении, когда этого делать не следовало
  • Исправление проблемы, из-за которой при убийстве юнита количество атак Overwatch сбрасывалось до первоначального значения

Интерфейс

  • Контекстное меню инвентаря - скрытие некоторых действий для тайников, находящихся в другом секторе
  • Исправление сворачивания точек интереса в подземных секторах (например, в шахте Фосс Нуар)
  • Исправление дублирования плавающего текста при проверке умений и поединках
  • Исправление некорректного обновления всплывающей подсказки шанса казуса
  • Исправление того, что восклицательный знак на вкладке электронной почты не исчезал после прочтения всех писем

Производительность

  • Улучшено управление VRAM для решения различных проблем с производительностью
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Moridine

Пулемет стоило понерфить, ибо слишком имбовый. А вот фишку с истощением шахт я вообще не очень понимаю, как-то глупо выглядит. Годами добывали, а тут за несколько дней на тебе, все алмазы в стране закончились -_-

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