Для Jagged Alliance 3 вышел первый балансный патч

Haemimont Games выпустила первый балансный патч 1.03 для Jagged Alliance 3. В нем устранены некоторые проблемы, связанные со сложностью, а также проблемы, связанные с взрывчаткой и пулеметами. Также в патч включен ряд других исправлений.
Ниже приведен список изменений:
Основные моменты
- Атаки врагов с постов охраны на сложности "Первая кровь" срабатывают реже
- Алмазные шахты истощаются до 50% дохода на сложности "Первая кровь"; 20% на сложности "Коммандос"; 0% на сложности "Миссия невыполнима" (предложение сообщества)
- Шахты теперь показывают в подсказке, насколько они близки к истощению
- Исправлена ошибка, из-за которой при истощении шахты ее доход увеличивался
- Уменьшен урон пулемета
- Количество прерываемых атак пулемета теперь основано на текущем AP, а не на максимальном AP (рассчитывается в конце хода) (Предложение сообщества)
- Исправлена ошибка, из-за которой прерывающие атаки пулеметов получали бонусы к прицеливанию, когда не должны были
- Вероятность и отклонение промаха гранаты и ракетницы теперь зависят от расстояния до цели (предложение сообщества)
Баланс
- Увеличен шанс выпадения черного пороха
- Увеличено здоровье Скалли, чтобы он мог получить золотой перк, с которым он начинает игру (Предложение сообщества)
- Перк "Спаситель" больше не дает "Свободное перемещение
- Исправлено двойное применение бонусного урона от взрывчатки при использовании гранат (предложение сообщества)
- Изменены пороговые значения для отображения ключевых слов для шанса несчастного случая при использовании взрывчатки
Квесты
- Исправление слишком ранней остановки квеста "Гамлет Гримера
- Исправление в разговоре в квесте "Гамлет Гримера
- Исправление, из-за которого условие отказа санатория не срабатывало при завершении квеста
- H4 Форт L'Eau Bleu будет правильно начинать атаки при захвате противником
Вид со спутника/Операции
- Путешествие по воде теперь может привести к долгам и доступно, если вы уже в долгах (Предложение сообщества)
- Операция обучения ополченцев - кнопка обучения отключается, если уже обучено 8 элитных юнитов
- R&R в секторе Manny's Inn включен (Предложение сообщества)
Мультиплеер
- Исправление десинхронизации при открытии экрана модификации оружия в MP
- Исправление визуального обновления состояния готовности/неготовности в конце хода боя при уходе гостя в MP
Общие исправления
- Исправление отсутствия силуэта наемника при использовании Free Aim в ближнем бою на взрывоопасной бочке
- Исправление того, что наемники не могли отдохнуть, если в данный момент идет активная перепалка
- Исправление софтлока бесконечного экрана загрузки при загрузке во время декорации или перестановки врагов
- Исправление того, что при загрузке/сохранении изменялась емкость патронов для некоторых видов оружия
- Исправление проблемы, из-за которой Бинт не снимал Кровотечение вне боя, если цель имела полное хп
- Исправление искажения визуального отображения миномета
- Исправление того, что заточенное оружие ближнего боя меняло свои условия
- Исправление проблемы, из-за которой стоимость движения не включала в себя стоимость смены позиции в конце движения и в результате действие не выполнялось
- Исправление перка "Одиночка", активирующегося в начале боя, а не в начале хода
- Исправление ситуации, когда после перезагрузки игры письма помечались как непрочитанные (предложение сообщества)
- Исправления в подсчете мин, которые можно подстрелить
- Исправление софтлока, когда лейтенант умирает в начале своего хода от эффекта статуса/окружающего урона
- Исправление блокировки при открытии экрана ноутбука или Центра помощи во время опции "Разделить и отдать предмет
- Исправление исчезновения пользовательского интерфейса при нажатии кнопки открытия "командного меню" на панели инвентаря - при использовании геймпада
- Исправление возможности загрузки игры во время загрузки
- Исправление того, что при активации прицела Quick-Prism Scope вместо 3 уровней прицеливания выдавался максимальный прицел
- Исправление проблемы, когда при пополнении медкапсулы с помощью перетаскивания отдельных медикаментов состояние медкапсулы снижалось до 50%.
- Исправление того, что убийства в Overwatch не засчитывались в боевую задачу "Автоматические убийства"
- Исправление некорректной проверки видимости, в результате которой пользовательский интерфейс выдавал предупреждения о движении, когда этого делать не следовало
- Исправление проблемы, из-за которой при убийстве юнита количество атак Overwatch сбрасывалось до первоначального значения
Интерфейс
- Контекстное меню инвентаря - скрытие некоторых действий для тайников, находящихся в другом секторе
- Исправление сворачивания точек интереса в подземных секторах (например, в шахте Фосс Нуар)
- Исправление дублирования плавающего текста при проверке умений и поединках
- Исправление некорректного обновления всплывающей подсказки шанса казуса
- Исправление того, что восклицательный знак на вкладке электронной почты не исчезал после прочтения всех писем
Производительность
- Улучшено управление VRAM для решения различных проблем с производительностью
Пулемет стоило понерфить, ибо слишком имбовый. А вот фишку с истощением шахт я вообще не очень понимаю, как-то глупо выглядит. Годами добывали, а тут за несколько дней на тебе, все алмазы в стране закончились -_-