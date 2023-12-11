Jagged Alliance 3 получит крупное обновление контента 18 декабря

Haemimont Games готовится выпустить предстоящее обновление для Jagged Alliance 3 на ПК и консолях на следующей неделе. Сопутствующее обновление 1.4 представляет собой бесплатный DLC для всех владельцев Jagged Alliance 3, включающий новую захватывающую цепочку квестов.

Обновление 1.4 под кодовым названием «Волк» представляет важный квест для середины и конца игры под названием «U-Bahn» (по-немецки «метро»). У игроков есть шанс раскрыть секреты, скрытые под Гранд Чиеном со времен Второй мировой войны, если вы осмелитесь противостоять грозным противникам, защищающим их. Эта новая линия квестов включает семь обширных карт в лабораторном комплексе. В дополнение к этой теме в обновлении 1.4 представлена новая система подземного транспорта, что обеспечивает актуальность названия.

Обновление 1.4 также включает в себя многочисленные улучшения, давно запрошенные сообществом. Такие как улучшения спутникового просмотра, обновленный экран конфликтов, множественный выбор в инвентаре, переделка тайников в секторах и настройки некоторых операций, а также множество других мелких исправлений и корректировок.

Jagged Alliance 3 доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X.