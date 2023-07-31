Cимулятор дрифта с открытым миром в Японии Japanese Drift Master получил новый геймплейный ролик ©

Разработчики симулятора дрифта с открытым миром в Японии JDM: Japanese Drift Master из Gaming Factory представили геймплей своих гонок в альфа-версии. Игра может похвастаться очень хорошей графикой для инди-игры. Дрифт в японских холмах над озером Хайкама, который был продемонстрирован, действительно может доставить удовольствие.

JDM: Japanese Drift Master анонсирована исключительно для ПК. Над игрой работает польская команда Gaming Factory, у которой уже есть Electrician Simulator. Страница игры уже доступна в Steam, GOG и Epic Games Store, но пока не сообщается даже приблизительная дата выхода. Однако варшавская студия заявила, что проект уже находятся на продвинутой стадии разработки.