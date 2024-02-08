Слухи: Перезапуск Jet Set Radio состоится в 2026 году, Crazy Taxi - в 2027-м. Обе игры выйдут на Switch 2

В декабре на церемонии The Game Awards компания Sega объявила о перезагрузке пяти своих классических игр, среди которых Jet Set Radio и Crazy Taxi, пожалуй, самые заметные. За прошедшее с тех пор время подробности обо всех анонсированных играх были, по понятным причинам, скудны, однако один из известных утечек разгласил некоторые потенциальные сведения о Jet Set и Crazy Taxi.

Пользователь MbKKssTBhz5 (он же Midori) - известный инсайдер, который точно слил несколько анонсов Sega (в частности, Atlus) - утверждает, что новая игра Jet Set Radio выйдет в 2026 году, а Crazy Taxi запланирована на 2027 год. Кроме того, Midori утверждает, что обе игры также выйдут для консоли нового поколения Nintendo, которая, по слухам, должна появиться во второй половине этого года.

По словам автора утечки, обе игры являются перезагрузками, а не ремейками (что Sega также официально уточнила), хотя, что интересно, Midori утверждает, что в Sega работали над ремейками и перезагрузками как Jet Set Radio, так и Crazy Taxi. Так ли это на самом деле, или ремейки для обеих игр были отложены, пока неясно.

Автор также добавляет, что Jet Set Radio расскажет совершенно новую историю, в которой будут как новые, так и вернувшиеся персонажи, а в Crazy Taxi якобы появятся "онлайн-элементы" (что совпадает с тем, что утверждали прошлые утечки). В то же время в отдельном твите он заявил, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine, а Sega пока не сообщала об этом официально.

Как официально подтвердила Sega, Jet Set Radio будет игрой с открытым миром, в то время как место действия Crazy Taxi было описано как "слияние природы и города".

В настоящее время Sega также работает над перезапуском Golden Axe и Shinobi, а также над новой 3D-игрой Streets of Rage под названием Streets of Rage Revolution. Согласно утечкам, в разработке у Sega находятся еще как минимум пять проектов по перезагрузке, которые пока не были анонсированы.