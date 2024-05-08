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Judas TBA
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.5 84 оценки

Кен Левин, создатель BioShock, хочет нанять бывших сотрудников Arkane Austin после закрытия компании

butcher69
Новости

Кен Левин, создатель BioShock, BioShock Infinite и грядущей Judas, дал понять, что хочет нанять разработчиков, которые недавно потеряли работу в Arkane Austin. За последние сутки Xbox сделала шокирующее заявление о том, что закрывает Arkane Austin, чтобы перераспределить расходы на другие проекты. Теперь Левин пытается найти положительный момент в этой мрачной ситуации, подбирая некоторых из бывших талантов Arkane.

В недавней серии сообщений на X (или в Twitter) Левин прямо заявил, что хочет нанять бывших разработчиков Arkane для работы над Judas в своей студии Ghost Story Games. Левин призвал тех, кто обладает определенным "набором талантов", связаться с ним напрямую, если они заинтересованы в такой возможности. В другом месте он сказал, что Dishonored и Prey - две его любимые франшизы. Он особо отметил Prey: Mooncrash как, возможно, лучшее DLC, в которое он когда-либо играл.

Arkane Studios - создатель двух моих любимых игровых франшиз всех времен, Prey и Dishonored. Мне грустно и досадно видеть, как закрывается студия в Остине, но там есть преданная группа разработчиков, которые стремятся сохранить факел этого жанра живым и ярким.

Вообще говоря, в прошлом игры Arkane часто сравнивали с серией BioShock, поскольку все они относятся к жанру захватывающих симуляторов. Поэтому кажется, что многие, кто ранее работал в Arkane, не преминут воспользоваться такой возможностью. Сам Левин пока не подтвердил, пригласил ли он кого-нибудь из предыдущих членов Arkane на работу в Ghost Story Games, но будем надеяться, что эта ситуация в итоге устроит все стороны.

Что касается самой Judas, то пока неизвестно, когда именно появится первый проект от Ghost Story Games. Однако в последние месяцы Judas все чаще демонстрируется в трейлерах и превью журналистов, что позволяет предположить, что ее запуск уже близок. Независимо от того, когда игра появится на прилавках, известно, что она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
GraF68ru

Кен молодчик, будет отличное пополнение к студии.

1
Нейтан Дрейк

Пока он её не распустит, как Irrational Games.

0
Без негатива

Учитывая какой он чудесный руководитель, то мне их жаль)))

0
Без негатива Нейтан Дрейк

И по классике будет орать, и давить на людей, как он любит это))

1
Нейтан Дрейк Без негатива

Вот так будет орать?

0
GraF68ru Нейтан Дрейк

А так понял ты в момент роспуска стоял свечку держал, в курсе абсолютно всех деталей истории?

0
mxorganic

Аплодирую стоя!!!

0