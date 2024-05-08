Кен Левин, создатель BioShock, хочет нанять бывших сотрудников Arkane Austin после закрытия компании

Кен Левин, создатель BioShock, BioShock Infinite и грядущей Judas, дал понять, что хочет нанять разработчиков, которые недавно потеряли работу в Arkane Austin. За последние сутки Xbox сделала шокирующее заявление о том, что закрывает Arkane Austin, чтобы перераспределить расходы на другие проекты. Теперь Левин пытается найти положительный момент в этой мрачной ситуации, подбирая некоторых из бывших талантов Arkane.

В недавней серии сообщений на X (или в Twitter) Левин прямо заявил, что хочет нанять бывших разработчиков Arkane для работы над Judas в своей студии Ghost Story Games. Левин призвал тех, кто обладает определенным "набором талантов", связаться с ним напрямую, если они заинтересованы в такой возможности. В другом месте он сказал, что Dishonored и Prey - две его любимые франшизы. Он особо отметил Prey: Mooncrash как, возможно, лучшее DLC, в которое он когда-либо играл.

Arkane Studios - создатель двух моих любимых игровых франшиз всех времен, Prey и Dishonored. Мне грустно и досадно видеть, как закрывается студия в Остине, но там есть преданная группа разработчиков, которые стремятся сохранить факел этого жанра живым и ярким.

Вообще говоря, в прошлом игры Arkane часто сравнивали с серией BioShock, поскольку все они относятся к жанру захватывающих симуляторов. Поэтому кажется, что многие, кто ранее работал в Arkane, не преминут воспользоваться такой возможностью. Сам Левин пока не подтвердил, пригласил ли он кого-нибудь из предыдущих членов Arkane на работу в Ghost Story Games, но будем надеяться, что эта ситуация в итоге устроит все стороны.

Что касается самой Judas, то пока неизвестно, когда именно появится первый проект от Ghost Story Games. Однако в последние месяцы Judas все чаще демонстрируется в трейлерах и превью журналистов, что позволяет предположить, что ее запуск уже близок. Независимо от того, когда игра появится на прилавках, известно, что она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC.