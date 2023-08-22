Jumplight Odyssey, научно-фантастический roguelike-симулятор колонии в стилистике аниме, вышел в раннем доступе

League of Geeks, разработчики известной стратегии Armello и грядущей Solium Infernum, выпустили Jumplight Odyssey в раннем доступе в Steam. В честь запуска рогаликового симулятора колонии, действие которого происходит в космосе и вдохновленного основными жанрами и классическим научно-фантастическим аниме 70-х, был выпущен новый трейлер.
Jumplight Odyssey отправляет игроков в уникальное приключение на космическом корабле с участием принцессы Евфоры, капитана SDF Catalina. Игроки могут перемещаться по звездным системам, пытаясь спастись от адмирала Вольтана и опасных зутопцев в поисках легендарной Вечной Звезды — мифического нового дома далеко по всей галактике.
Ранний доступ Jumplight Odyssey дает возможность впервые взглянуть на этот амбициозный симулятор колонии, положив начало эпическому побегу принцессы Евфоры через галактику. Управляйте ресурсами, определяйте свой стиль руководства и принимайте важные решения в качестве капитана, чтобы сохранить Хоуп на борту SDF Catalina. Игроки могут настраивать и улучшать различные колоды «Catalina», экспериментируя с различными макетами в совершенно новом для жанра режиме навигации, вдохновленном серией книг «Невероятные поперечные сечения».
Ранний доступ также предлагает игрокам возможность создавать свои собственные Одиссеи, позволяя бесстрашным капитанам проходить прохождения снова и снова, определяя основные аспекты, такие как стартовые ресурсы стиля игры, состояние корабля, экипаж и длину. Игроки могут даже определить свой стиль игры, включая режим «Холод», уютный игровой процесс Jumplight Odyssey, в котором армада Зутопана никогда не будет вас преследовать, или «Неспокойный», где их преследование неумолимо и безжалостно.
Jumplight Odyssey уже доступна в раннем доступе Steam с поддержкой языков на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, русском, бразильском португальском, польском, японском, корейском и китайском (упрощенном и традиционном) языках. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S планируется выпустить при полном запуске.