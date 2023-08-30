Коллекции классических игр Jurassic Park Classic Games Collection появится в продаже в конце ноября ©

Limited Run в сотрудничестве с Universal Games and Digital Platforms представила физические издания грядущей коллекции классических игр Jurassic Park Classic Games Collection. Carbon Engine от Limited Run возрождает две классические игры Jurassic Park, которые будут выпущены как в цифровом, так и в физическом формате. Предварительные заказы на физические издания начнутся в эту пятницу, 1 сентября, на сайте Limitedrungames.com. В коллекцию войдут следующие любимые фанатами игры, изначально выпущенные на NES, Game Boy и SNES:

Jurassic Park

Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues

Физические издания коллекции классических игр «Парк Юрского периода» представлены в трех вариантах: стандартном, классическом и доисторическом. Classic Edition напоминает оригинальный домашний выпуск фильма 1993 года и включает в себя фирменный футляр Limited Run в стиле VHS, вдохновленный культовым чехлом и оригинальной кассетой VHS. Это издание включает в себя физическую копию коллекции классических игр и стилбук с совершенно новым артом, вдохновленным Парком Юрского периода.

Поклонники, приобретающие Prehistoric Edition, получают все, что есть в Classic Edition, а также постер, акриловую лампу со сменными вставками 8-битного велоцираптора и логотипом игры, мини-картриджи с копиями классических игр, включенных в коллекцию, удостоверительный значок доктора Алана Гранта и саундтрек. Он находится в коробке, вдохновленной классической упаковкой игрушек «Парк Юрского периода».

Помимо этого, Limited Run сообщила, что 22 ноября коллекция классических игр Jurassic Park Classic Games Collection выйдет в цифровом формате на всех платформах.