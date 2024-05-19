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Resident Evil 29.09.1997
Экшен, Ужасы, От третьего лица, Зомби
9 1 363 оценки

Еще один надежный инсайдер подтвердил существование ремейка Resident Evil - релиз запланирован в 2026-м году

AceTheKing
Новости

Известный инсайдер Dusk Golem, которые ранее неоднократно делился правдивыми инсайдами касательно игр Capcom и серии Resident Evil в частности, решил прокомментировать недавние слухи о том, что Capcom готовит ремейк первой Resident Evil.

По его словам, информация от нескольких других инсайдеров о том, что Capcom разрабатывает ремейк действительно правдива:

"Я могу подтвердить, что новый ремейк Resident Evil 1 находится в производстве и его планируется выпустить в 2026 году. Некоторая информация правдива, например, тот факт, что ремейк будет от третьего лица." - написал Dusk Golem

Таким образом, по всей видимости, в 2025-м году Capcom порадует фанатов серии релизом Resident Evil 9, а уже в 2026-м году, на 30-летний юбилей, ремейком оригинальной Resident Evil.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
DanteVesker

Круто. Ждемс.

2
Cidrow

Версии с GameCube'а разве недостаточно? Zero и Ремейк вышли отличными, куда еще пихать один?

0
Papa Joe

Недостаточно!

1
no homo

во первых не ремейк а ремастер. во вторых всегда хотелось поиграть в 1 резик от 3 лица.

0
bysaturn

Они хотят всю серию привести к 3 лицу

0
hKKK33

нужно больше золота

0
BlOOD FIGHTER no homo
во первых не ремейк а ремастер

Все правильно выше написали-ремейк.Оригинал вышел в 1996, ремейк первый вышел в 2002 на геймкубе. А в 2015 выходил ремастер этого ремейка на актуальные платформы. Следовательно, это будет выходить уже второй ремейк.

А касательно новости- если на то пошло, пусть выходит,когда выходит. Главное,чтобы по сюжетной хронологии он не замещал оригинал,как это объявляли с ремейками 2-4 частей, учитывая как в них некоторые события переиначили знатно.

И да- ждем очередную переобувочку этого голема,если что типа опять пойдет не так.

0
sergeu78

Вроде ремейк уже был или ремастер

-4
Пользователь ВКонтакте

Типа как новые которые делают, как блокбастер // Илья Дроздов

0
Пользователь ВКонтакте

А был для гейм кьюб там там как старый с задниками рисованными с 3д моделями только красивее и продаётся сейчас которая для нинтендо делалась, // Илья Дроздов

0