Еще один надежный инсайдер подтвердил существование ремейка Resident Evil - релиз запланирован в 2026-м году

Известный инсайдер Dusk Golem, которые ранее неоднократно делился правдивыми инсайдами касательно игр Capcom и серии Resident Evil в частности, решил прокомментировать недавние слухи о том, что Capcom готовит ремейк первой Resident Evil.
По его словам, информация от нескольких других инсайдеров о том, что Capcom разрабатывает ремейк действительно правдива:
"Я могу подтвердить, что новый ремейк Resident Evil 1 находится в производстве и его планируется выпустить в 2026 году. Некоторая информация правдива, например, тот факт, что ремейк будет от третьего лица." - написал Dusk Golem
Таким образом, по всей видимости, в 2025-м году Capcom порадует фанатов серии релизом Resident Evil 9, а уже в 2026-м году, на 30-летний юбилей, ремейком оригинальной Resident Evil.
Круто. Ждемс.
Версии с GameCube'а разве недостаточно? Zero и Ремейк вышли отличными, куда еще пихать один?
Недостаточно!
во первых не ремейк а ремастер. во вторых всегда хотелось поиграть в 1 резик от 3 лица.
Они хотят всю серию привести к 3 лицу
нужно больше золота
Все правильно выше написали-ремейк.Оригинал вышел в 1996, ремейк первый вышел в 2002 на геймкубе. А в 2015 выходил ремастер этого ремейка на актуальные платформы. Следовательно, это будет выходить уже второй ремейк.
А касательно новости- если на то пошло, пусть выходит,когда выходит. Главное,чтобы по сюжетной хронологии он не замещал оригинал,как это объявляли с ремейками 2-4 частей, учитывая как в них некоторые события переиначили знатно.
И да- ждем очередную переобувочку этого голема,если что типа опять пойдет не так.
Вроде ремейк уже был или ремастер
Типа как новые которые делают, как блокбастер // Илья Дроздов
А был для гейм кьюб там там как старый с задниками рисованными с 3д моделями только красивее и продаётся сейчас которая для нинтендо делалась, // Илья Дроздов