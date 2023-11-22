Состоялся релиз сборника Jurassic Park Classic Games Collection

Если вы вы испытываете ностальгию по "Парку Юрского периода" и тем временам, когда трава была зеленее, то сборник Jurassic Park Classic Games Collection сможет немного вам помочь в этом.Сборник включает в себя игры по известной франшизы для NES, SNES и Game Boy и SEGA Mega Drive. Все игры были дополнены новыми функциями, в том числе возможностью сохраняться, а также различными улучшениями игрового опыта, соответствующими современным стандартам.

Сборник выйдет 22 ноября на всех современных платформах, включая Xbox Series X|S , PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и Steam.

Сборник уже доступен на Xbox Series X|S , PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и Steam и включает в себе следующие игры: