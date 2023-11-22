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Jurassic Park Classic Games Collection 22.11.2023
7.4 23 оценки

Состоялся релиз сборника Jurassic Park Classic Games Collection

butcher69
Новости

Если вы вы испытываете ностальгию по "Парку Юрского периода" и тем временам, когда трава была зеленее, то сборник Jurassic Park Classic Games Collection сможет немного вам помочь в этом.Сборник включает в себя игры по известной франшизы для NES, SNES и Game Boy и SEGA Mega Drive. Все игры были дополнены новыми функциями, в том числе возможностью сохраняться, а также различными улучшениями игрового опыта, соответствующими современным стандартам.

Сборник выйдет 22 ноября на всех современных платформах, включая Xbox Series X|S , PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и Steam.

Сборник уже доступен на Xbox Series X|S , PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch и Steam и включает в себе следующие игры:

  • Jurassic Park 8-BIT
  • Jurassic Park PORTABLE
  • Jurassic Park 16-BIT
  • Jurassic Park GENESIS
  • Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues 16-BIT
  • Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues PORTABLE
  • Jurassic Park: Rampage Edition GENESIS
15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
nickSIA

Жаль JP: Lost World (Sega Genesis) не добавили.

3
sergeu78

1100. no comments

1
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Ощущение что на пг собрались невменяемые. Когда была статья про утерянные и утраченные игры все ныли и обвиняли компании что игры нельзя официально купить и что это по их вине. Выходят классические сборники на все актуальные платформы и все опять ноют. Вы коменты под спайсами пишете или после укола хмурым в пах?

1
HandsomeRed

Придумать что-то новое...не...это мы не умеем.

0
Spiny

Тут сейчас объективно у кого какие и на что именно права. Да и все эти игры по большому счету не приносили что-то прям новое. Поскольку в 90-х фильм вызвал популярность большую, то на этом начали активно зарабатывать, но при этом ничего нового не стали придумывать. Брали какую-то игру за основу и меняли декорации на парк и персонажей из парка. Куча всяких игрушек(плюшевые не плюшевые) выпускали по парку, даже аттракционы посвященные парку в парках открывались. В основном всё это было в США. А так есть не плохая стратегия по развитию своего парка(Jurassic World Evolution 1-2). Но времена парка в целом прошли и права… кто может сделать игру по вселенной парка при этом не влетев в авторские права? Вот когда выпустили продолжение фильма в каком там году… с названием мир юрского периода, то там же и выпустили 1-ю часть Jurassic World Evolution с персонажами как новых из Мира юрского и старых из Парка юрского

0
Night Strider

1100 рублей за зборник игр про динозавров времен динозавров, капец

0
Punisher1

Да ну и ценничек

-1