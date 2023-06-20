В Steam стала доступна демоверсия Jusant ©

На прошлой неделе компания DON'T NOD представила свою предстоящую экшен-головоломку Jusant. Работающая на Unreal Engine 5 и использующая Nanite и Lumen, Jusant имеет игровую демоверсию в Steam, которую вы можете скачать прямо сейчас.



В Jusant игрокам предстоит преодолеть неизмеримо высокую башню и подняться на новую высоту вместе со своим водным спутником. Игрокам предстоит освоить инструменты для скалолазания, найти путь наверх через разнообразные биомы и собрать воедино прошлое башни.



Эта демоверсия даст вам небольшое представление об игре, ее графике и художественном стиле.