Благодаря Delusional и моддеру, PC-игроки получили ультимативный сборник Just Dance всех годов

Недавно Delusional взломал защиту Denuvo в игре Just Dance 2017 и как стало известно, благодаря этому теперь PC-игроки могут получить "бесплатный" ультимативный сборник Just Dance всех годов, суммарная стоимость которого на других платформах в официальном магазине составляет несколько сотен долларов.

После Just Dance 2017 компания Ubisoft не выпустила ни одной новой части на PC, однако моддер Dreyn решил исправить эту несправедливость. В рамках модификации JDU Plus, в игру добавляются сотни новых песен из JD1-JD4 и Just Dance 2014-2024 годов. Кроме того, модификация добавляет в игру современный интерфейс из последней части серии. Таким образом, благодаря взлому всего лишь одной старой игры, PC-игроки получили полный сборник всех частей Just Dance.

Компания Ubisoft, активно выступающая за то, что игроки не должны иметь игр во владении, скорее всего будет не в восторге от данной новости.

Скачать модификацию бесплатно можно с нашего сайта.