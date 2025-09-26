Старт ЗБТ Sword of Justice

Сегодня днем стартует збт Sword of Justice продлится с 26 сентября по 9 октября

[Важное примечание]

1. 26 сентября в 10:30 утра по восточному времени официально начнется закрытое бета-тестирование Sword of Justice. Если вы уже предварительно активировали свою учетную запись и создали персонажа, вы можете войти в игру напрямую и отправиться в путешествие по Боевому миру. Если нет, вы можете начать свое приключение после успешной проверки активации.

2. Этот тест является платным тестом для очистки данных. Чтобы защитить свои права, обратите внимание: учетная запись, используемая в этом тесте, будет привязана к программе возврата средств. После официального запуска игры вы должны войти в систему с той же учетной записью, чтобы получить свои награды от внутриигрового NPC.

Также проводится ивент:

Чтобы обеспечить вам веселую и радостную тестовую среду, мы будем проводить различные мероприятия и розыгрыши в течение тестового периода. Участвуйте активно, чтобы получить шанс выиграть эксклюзивные награды!

Эксклюзивное доказательство участия: Просто заходите в игру каждый день, чтобы получить эксклюзивный титул и множество наград

Награды за ежедневный вход: Заходите в игру каждый день, чтобы получить разнообразные игровые подарки, включая костюмы, героев и абсолютные навыки.

Эксклюзивная игра: войдите в систему в течение 11 дней, чтобы разблокировать эксклюзивную бета-версию. Его можно перенести и использовать в игре после ее официального запуска!

Рейтинговые события: Поднимайтесь в таблице лидеров, чтобы выиграть медали — выберите свою любимую трассу!

В Sword of Justice реализована уникальная система [All Paths Converge]. Независимо от того, предпочитаете ли вы PvE, PvP или просто играете в казуальные игры, вы получите приятные впечатления. Просто выберите свой любимый стиль игры, и вы получите все награды.

Во время тестового периода также будет доступен [Рейтинговый матч]. Участвуйте в различных игровых процессах, проходите сложные подземелья, исследуйте мир, соревнуйтесь на поле боя, переживайте приключения или наслаждайтесь специальными режимами досуга. Если вы выберете свой любимый способ игры, посвятите себя и подниметесь на вершину среди игроков, вы получите специальную медаль «Меч справедливости»!