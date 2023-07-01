Градостроительный roguelite-симулятор Kainga: Seeds of Civilization получил обновление Life of Spice

Издательство Green Man Gaming Publishing сообщило о выпуске огромного бесплатного обновления контента для Kainga: Seeds of Civilization, симулятора строительства деревень в жанре roguelite от индивидуального разработчика Эрика Ремпена.
Обновление Life of Spice приносит изменения баланса, сотни исправлений и улучшения качества жизни в прекрасном мире Kainga, не говоря уже о множестве нового контента, включая:
- Модификаторы карты. Новые варианты каждой карты встряхнут вашу стратегию и изменят приоритеты карты.
- «Б-стороны» Мыслителей — Альтернативные стороны каждого Мыслителя можно разблокировать с помощью нового стартового снаряжения, пассивного умения, бонуса и, конечно же, фестивалей. Эти Мыслители предназначены для продвинутых игроков и могут действительно встряхнуть мир.
- Кочевники. Многие игроки хотели представить кочевников. Эти кочевые племена будут бродить по вашей карте на лодках, воздушных шарах, ходунках или других существах и действительно оживят мир.
- Новые фестивали. С появлением новых Мыслителей должны были появиться и новые фестивали. Каждый фестиваль кардинально меняется, а результаты становятся мощными и специфическими.
- Новые испытания — 3 из добавленных фестивалей — это новые испытания. Есть арена на основе взрывчатого порошка, задача по строительству длинной линии арок и альтернативная задача по спасению, где вы тот, у кого есть клетка, и вы должны защитить ее.
- Новые квесты. Чтобы представить эти новые задачи, были добавлены десятки новых квестов, позволяющих разблокировать сторону B каждого мыслителя и их новые слоты памяти, которые останутся независимыми.