Градостроительный roguelite-симулятор Kainga: Seeds of Civilization получил обновление Life of Spice ©

Издательство Green Man Gaming Publishing сообщило о выпуске огромного бесплатного обновления контента для Kainga: Seeds of Civilization, симулятора строительства деревень в жанре roguelite от индивидуального разработчика Эрика Ремпена.

Обновление Life of Spice приносит изменения баланса, сотни исправлений и улучшения качества жизни в прекрасном мире Kainga, не говоря уже о множестве нового контента, включая: