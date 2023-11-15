Первая мировая война так и не закончилась в первом трейлере градостроительной стратегии Kaiserpunk

Overseer Games представляет Kaiserpunk - градостроительную стратегию, действие которой разворачивается в альтернативной истории, где Первая мировая война так и не закончилась. Для достижения победы вам предстоит использовать как военную мощь, так и экономические стратегии для ослабления противников.

Kaiserpunk находится в стадии разработки для персональных компьютеров.

Разработчики Overseer, известные своими играми Aquatico и Patron, в Kaiserpunk объединили два жанра, считая, что градостроительство и гранд-стратегия взаимодополняющие друг друга. В этой вымышленной альтернативной вселенной Версальский договор так и не был подписан, и Первая мировая война продолжается. В игре представлено более 100 разнообразных регионов, требующих завоевания, организации производственных цепочек, управления эффективной сетью складов, обеспечения надежных дорог, обучения и обслуживания армий - все это с целью обеспечить удовлетворение населения.