Приключенческий боевик с полуоткрытым миром KAKU: Ancient Seal войдет в ранний доступ Steam 4 мая ©

Приключенческий боевик с полуоткрытым миром KAKU: Ancient Seal, разработанный Shenzhen BINGOBELL, войдет в ранний доступ Steam по всему миру 4 мая. Сборка раннего доступа будет включать 30+ часов открытой кампании.

KAKU: Ancient Seal содержит четыре огромные карты, множество типов монстров и множество эпических сражений с боссами. Кроме того, есть четыре огромных уровня решения головоломок и легионы боевых столкновений с самыми разными противниками. По всей земле разбросаны бесчисленные предметы коллекционирования, такие как сундуки, священные камни и эссенции, предлагающие искателям приключений множество причин исследовать мир КАКУ в полной мере.

Игра построена вокруг древнего фэнтезийного мира, основанного на четырех стихиях ветра, огня, воды и земли. Игроки возьмут на себя роль Каку, молодого человека из бескрайних заснеженных гор. Случайно пройдя испытание, Каку вынужден отправиться в приключение с волшебной летающей свиньей Пиджи, чтобы восстановить силу стихий. По пути вам предстоит искать подходящее оружие и снаряжение, а также осваивать легендарные способности. Теперь вам предстоит сразиться с могущественными монстрами, поглотившими силу стихии.