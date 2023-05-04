Kao the Kangaroo 27.05.2022
6.7 27 оценок

Для красочного платформера Kao the Kangaroo вышло дополнение Bend the Roo'les

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butcher69
Новости

Компания Tate Multimedia выпустила загружаемый контент Bend the Roo'les для Kao the Kangaroo, а также сделает ПК-версию базовой игры бесплатной до 11 мая через Epic Games Store.

Bend the Roo'les добавляет новую кампанию с новым вражеским боссом, Королем крабов, а также пять новых уровней с различными испытаниями, включая испытание на время, поднимающуюся лаву, тусклый свет и 2D-уровень.

Игра Kao the Kangaroo: Юбилейное издание также доступно сегодня. В комплект входит базовая игра и ранее выпущенный загружаемый контент "Oh! Well", а также недавно выпущенный "Bend the Roo'les". Версия для ПК включает несколько дополнительных бонусов в виде цифрового артбука и саундтрека.

Игра Kao the Kangaroo уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam, Epic Games Store, GOG и Humble Store.

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