Кооперативный платформер KarmaZoo получил новый трейлер с датой выхода ©

Новый кооперативный платформер KarmaZoo от Devolver Digital скоро появится на ПК и консолях, подтвердили разработчики из команды Pastagames, выпустив свежий видеоролик, раскрывающий официальную дату запуска.

Последний пиксель-арт проект PastaGames вращается вокруг сотрудничества между многочисленными персонажами, которыми игрокам придется играть, чтобы собрать Карму - единственную субстанцию, позволяющую героям избежать разрушения своей вселенной.

Чтобы преуспеть в этом деле, им придется преодолеть испытания каждого Кольца, все более сложные уровни, которые динамически адаптируются к численности их команды, с дальнейшими изменениями, связанными с типами персонажей и выбранными навыками. Все это управляется процедурным движком, который формирует окружение и задачи на лету, с практически бесконечным количеством головоломок, биомов и загадок, которые предстоит решать в лобби до десяти игроков онлайн.

Каждому пользователю предстоит использовать способности пятидесяти персонажей, сочетая их с возможностями других членов команды, чтобы преодолеть самые сложные испытания и получить доступ к наиболее продвинутым областям мультивселенной уровней, составляющих Кольца.

В новом ролике KarmaZoo сообщается, что новый ретро-платформер Devolver Digital поступит в продажу 14 ноября на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.