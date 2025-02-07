В Steam вышла Keep Driving - пиксельная RPG про дорожное путешествие

После многих лет работы независимая студия YCJY Games наконец выпустила свою ролевую игру Keep Driving. Проект предлагает игрокам погрузиться в атмосферу бесконечного летнего путешествия, где каждый выбор определяет их дальнейший путь, а случайные попутчики могут стать настоящими спутниками по жизни.

Keep Driving – это RPG с элементами менеджмента, действие которой разворачивается в процедурно генерируемом пиксельном мире. Игрок отправляется в автопутешествие, где предстоит встречать попутчиков с уникальными историями и бэкграундом, ухаживать за машиной, принимать решения и преодолевать случайные события с помощью необычной пошаговой боевой системы.

Сюжет здесь не линеен – игрок волен выбирать направления и цели, будь то участие в гонке, поездка на музыкальный фестиваль или неожиданный визит к умирающей бабушке. Вместо традиционного нарратива Keep Driving предлагает цепочку историй, зависящих от решений и взаимодействий с NPC.

Игроку также нужно следить за бензином, деньгами и собственным уровнем энергии, планировать маршрут и решать, что можно взять в дорогу и что поместиться в весьма ограниченный багажник. Путешествие сопровождается случайными событиями – от незначительных, вроде проезда через лужу, до критических, таких как столкновение с бандой байкеров.

Боевые столкновения представляют собой логические головоломки: игрок должен грамотно использовать предметы из бардачка, свои собственные навыки и способности попутчиков, чтобы справиться с проблемами на дороге. К примеру, механик может чинить машину, панк защищает от атак бензином, а вот неряшливый попутчик может просто замусорить салон автомобиля.

Разработка Keep Driving началась еще в 2016 году. По их словам, работа над игрой оказалась гораздо более масштабной, чем они предполагали, но результатом они искренне гордятся. Студия YCJY уже анонсировала планы на дальнейшее развитие Keep Driving, включая локализацию на другие языки, кроме английского. Они также активно прислушиваются к отзывам игроков, что может привести к появлению новых механик и контента.