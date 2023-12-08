Икуми Накамура представила свою новую игру - мистический экшен Kemuri

Икуми Накамура вновь появилась на сцене The Game Awards. В последний раз мы видели её в составе Tango Gameworks, когда она презентовала Ghostwire Tokyo, но теперь у неё собственная студия и совершенно новый проект. Сегодня она анонсировала интригующий проект под названием Kemuri.

Вы можете посмотреть дебютный тизер игры ниже:

Kemuri, безусловно, имеет много общего с Ghostwire Tokyo, но, возможно, с более бодрым и панковским настроением. Основная концепция кажется знакомой: вы будете путешествовать по городу, в который вторгаются призраки, демоны и сверхъестественные существа, которых вы не можете увидеть на поверхности. Игрокам предстоит выслеживать и изгонять нечисть самыми разными способами. Предположительно, ваша задача — выслеживать их и изгонять по мере необходимости.

Дата выхода Kemuri ещё не определена. Как ожидается, игра выйдет на ПК и консолях.