Kena: Bridge of Spirits получила возрастной рейтинг для Xbox Series X/S

Выпущенная для PlayStation и Windows в 2021 году игра Kena: Bridge of Spirits стала одной из самых ярких игр своего года, но спустя почти три года после выпуска знаменитая приключенческая игра от Ember Lab так и не вышла на другие платформы. Однако ситуация может скоро измениться, если судить по недавнему возрастному рейтингу.

ESRB присвоил рейтинг Kena: Bridge of Spirits — Deluxe Edition для Xbox Series X/S, а в качестве издателя указана компания Maximum Entertainment. Официальной информации о выпуске игры для Xbox пока не было, но список ESRB может указывать на то, что ситуация может измениться с объявлением в не столь отдаленном будущем.

Незадолго до выхода Kena: Bridge of Spirits Ember Lab «изучила выпуск игра на других платформах после релиза и отдыха», хотя последующих обновлений не последовало. В прошлом году студия подтвердила, что работает над своим следующим проектом, который она назвала «немного более амбициозным», чем Kena.

Kena: Bridge of Spirits доступна на PS5, PS4 и ПК.