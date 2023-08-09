Kentucky Route Zero: TV Edition выйдет на PS5 и Xbox Series 17 августа ©

Издатель Annapurna Interactive и разработчик Cardboard Computer выпустят версии Kentucky Route Zero: TV Edition для PlayStation 5 и Xbox Series 17 августа, объявили компании.

Kentucky Route Zero: TV Edition в настоящее время доступна для PlayStation 4, Xbox One и Switch. Версия для ПК доступна для ПК в Steam, GOG и itch.io. Мобильная версия доступна для iOS в App Store и Google Play.

Kentucky Route Zero: TV Edition — это приключенческая игра о секретном шоссе в пещерах под Кентукки и таинственных людях, которые путешествуют по нему. На протяжении пяти актов игра следует за группой заблудших путешественников: стареющий водитель, доставляющий последнюю доставку в обреченный антикварный магазин; молодая женщина, чинящая устаревшие телевизоры в окружении призраков; ребенок и его компаньон-гигантский орел; пара музыкантов-роботов, блуждающих по сбивающему с толку и волшебному маршруту Zero.