19 декабря для Kerbal Space Program 2 выйдет первое крупное обновление "For Science!", говорится в новом твите. Кроме того, "позже на этой неделе" разработчики обсудят новый контент.

Форум Kerbal Space Program уже раскрыл некоторые детали обновления в обширном блоге. Ожидается, что в обновлении "For Science!" появится новый режим исследования, в котором игроки смогут собирать науку в различных биомах, чтобы разблокировать технологии.

В обновлении также появятся мелкие дополнения, включая Mission Control, больше частей для сбора науки, новые категории в дереве технологий и многое другое.

Разработчики, как обычно, займутся качеством жизни и производительностью. Но запуск Kerbal Space Program 2 был не очень удачным, особенно в плане технической стороны.

Предыдущая игра установила высокие стандарты для жанра симуляторов, поэтому ожидания были высоки, а фанаты быстро разочаровались. Это стало еще более неожиданным из-за большого разрыва в релизах между этими играми.

Поэтому многое зависит от первого крупного обновления, которое должно решить давние проблемы и проложить путь вперед. Многие простые функции все еще остаются громоздкими, а некоторые досадные ошибки - не устраненными.

К счастью, разработчики последовательно работают над тем, чтобы возродить интерес и доброжелательность со стороны поклонников оригинальной игры. Кроме того, в игре было много прозрачности, что всегда ценится.

Постепенно фанаты снова начинают относиться к сиквелу, и в новой игре есть несколько интересных и амбициозных механик.