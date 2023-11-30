19 декабря для Kerbal Space Program 2 выйдет первое крупное обновление "For Science!", говорится в новом твите. Кроме того, "позже на этой неделе" разработчики обсудят новый контент.
Форум Kerbal Space Program уже раскрыл некоторые детали обновления в обширном блоге. Ожидается, что в обновлении "For Science!" появится новый режим исследования, в котором игроки смогут собирать науку в различных биомах, чтобы разблокировать технологии.
В обновлении также появятся мелкие дополнения, включая Mission Control, больше частей для сбора науки, новые категории в дереве технологий и многое другое.
Разработчики, как обычно, займутся качеством жизни и производительностью. Но запуск Kerbal Space Program 2 был не очень удачным, особенно в плане технической стороны.
Предыдущая игра установила высокие стандарты для жанра симуляторов, поэтому ожидания были высоки, а фанаты быстро разочаровались. Это стало еще более неожиданным из-за большого разрыва в релизах между этими играми.
Поэтому многое зависит от первого крупного обновления, которое должно решить давние проблемы и проложить путь вперед. Многие простые функции все еще остаются громоздкими, а некоторые досадные ошибки - не устраненными.
К счастью, разработчики последовательно работают над тем, чтобы возродить интерес и доброжелательность со стороны поклонников оригинальной игры. Кроме того, в игре было много прозрачности, что всегда ценится.
Постепенно фанаты снова начинают относиться к сиквелу, и в новой игре есть несколько интересных и амбициозных механик.
Вот эта игра конечно это самый гигантский провал года
Самый худший запуск и сиквел. Игра мертва по сей час. Выпустить настолько сырую игру за АААА прайс, с пиксельной графикой, где в мире ничего нет, делать там нечего - это надо постараться. За год никаких обновлений.
Да, это был провал. Я понимаю, когда первую часть делала мелкая инди-студия без опыта особого и средств - да, потихоньку, помаленьку сделали "микро-шедевр". Но вот после того, как их взяли под крыло - выпускать "такое" - это даже не испанский, это уже Гренландский стыд.
Не особо интересует их творчество после того как они ушли из россии. Мне кажется РУ комьюнити было одним из самых больших среди их поклонников. Тем более учитывая какое убожество они выкатили изначально, которое выдавало 10 фпс на топовых ПК.