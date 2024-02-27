Kiborg: зрелищный трейлер демо-версии игры

Если ты мечтал о том, чтобы засунуть руки в перчатки киборга и отправиться на ринг научно-фантастической арены, то у меня для тебя отличные новости. Представляю тебе Kiborg – игру, где ты можешь померяться силами с самой наукой. И не просто так, а в стиле настоящего межгалактического гладиатора.

В новом демо, которое, кстати, разработчики представили с таким азартом, словно они изобрели колесо, ты окажешься в мире, где каждый удар имеет значение. Скорость, сила, и техника – вот твои лучшие друзья в этой игре. И да, не забудь про уклонения, ведь тут без них как без рук.

По словам разработчиков, они хотели создать что-то среднее между балетом и боксом, но вышло скорее как если бы Чак Норрис решил заняться программированием – неожиданно, но феерично. Так что, если ты готов к испытанию, где каждый следующий противник сложнее предыдущего, как уровни в тетрисе, то Kiborg точно для тебя.

И не думай, что это будет прогулка по парку. Здесь тебе придется не только драться, но и думать, как настоящий киборг-стратег. Так что, если твой девиз – “Бить первым, думать потом”, то, возможно, тебе придется немного пересмотреть свои приоритеты.

В общем, если ты готов погрузиться в мир, где технологии и физика работают на тебя, а иногда и против тебя, то не проходи мимо. Kiborg ждет тебя, чтобы проверить, на что ты способен. И помни: в этой игре ты не просто играешь в киборга – ты становишься им. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока не выключишь компьютер.