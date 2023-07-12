Опубликован трейлер Kiborg - мрачного киберпанка от российской студии

Российская студия Sobaka Studio опубликовала трейлер Kiborg — мрачного киберпанк-экшена.

Kiborg — экшен, в котором переплетаются элементы roguelite, beat ’em up и шутера. История рассказывает о лидере повстанцев по имени Василий, живущем на далекой планете-тюрьме под названием Сигма. Однажды там происходит катастрофа — рой агрессивной формы жизни под названием Субстанция прорывается в единственный мега-город.

Дата выхода игры и платформы остаются неизвестными. Разработчики отмечают, что релиза придется подождать еще несколько лет.