Опубликован трейлер Kiborg - мрачного киберпанка от российской студии

Российская студия Sobaka Studio опубликовала трейлер Kiborg — мрачного киберпанк-экшена.
Kiborg — экшен, в котором переплетаются элементы roguelite, beat ’em up и шутера. История рассказывает о лидере повстанцев по имени Василий, живущем на далекой планете-тюрьме под названием Сигма. Однажды там происходит катастрофа — рой агрессивной формы жизни под названием Субстанция прорывается в единственный мега-город.
Дата выхода игры и платформы остаются неизвестными. Разработчики отмечают, что релиза придется подождать еще несколько лет.
Киборг Василий против Субстанции оригинально)))
Всмысле неизвестными? Трейлер появился как на канале Xbox, так и на канале PlayStation. С указанием выхода на консолях
Киборг-убийца
Туфта.
к сожалению выглядит как это, кто понял тот понял
моченосец
Ну такое себе, отдаёт малобюджетной индюшатиной.
Ну, что сказать. Индюшатина.