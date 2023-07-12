KIBORG TBA
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Опубликован трейлер Kiborg - мрачного киберпанка от российской студии

Simple Jack

Российская студия Sobaka Studio опубликовала трейлер Kiborg — мрачного киберпанк-экшена.

Kiborg — экшен, в котором переплетаются элементы roguelite, beat ’em up и шутера. История рассказывает о лидере повстанцев по имени Василий, живущем на далекой планете-тюрьме под названием Сигма. Однажды там происходит катастрофа — рой агрессивной формы жизни под названием Субстанция прорывается в единственный мега-город.

Дата выхода игры и платформы остаются неизвестными. Разработчики отмечают, что релиза придется подождать еще несколько лет.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Laidiger

Киборг Василий против Субстанции оригинально)))

1
Madiark
1
Строков Александр
Дата выхода игры и платформы остаются неизвестными

Всмысле неизвестными? Трейлер появился как на канале Xbox, так и на канале PlayStation. С указанием выхода на консолях

0
6363

Киборг-убийца

-1
ForsakenOne

Туфта.

-1
vertehwost

к сожалению выглядит как это, кто понял тот понял

-2
Protocol10

моченосец

0
Shеpard

Ну такое себе, отдаёт малобюджетной индюшатиной.

-2
zzver1989

Ну, что сказать. Индюшатина.

-2