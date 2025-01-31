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Kickboxer 2027 г.
Экшен
10 1 оценка

По мотивам "Кикбоксера" с Жан-Клод Ван Даммом делают брутальный экшен

butcher69
Новости

Фильм «Кикбоксер» (1989) с Жан-Клодом Ван Даммом не только стал культовой классикой боевых искусств, но и породил целую серию продолжений и перезагрузок, хотя все они были не так успешны и популярны как первая часть. Теперь франшиза готовится выйти в игровой мир — студия Force Multiplier Studios разрабатывает видеоигру, основанную на кинематографической вселенной "Кикбоксера".

Создатели обещают насыщенный экшен с акцентом на кинетическое боевое искусство, культовых персонажей и локации из фильмов. По словам генерального директора студии Джереми Бреслау, игра предложит «висцеральные бои с инновационной механикой боя с окружением».

Больше подробностей об игре станет известно в 2025 году.

61
27
Kickboxer
2027 г.
Комментарии: 27
Ваш комментарий
shooltz777

думаю для фанатов боевиков 90х и конца 80х будет огонь так что ждем инфу

17
sergeu78

симулятор тайского бокса в разных рингах

1
Anklava

ДААААААААААА!!!!!!

3
Pravdarub
16
Xndr DeKoz

Первый босс:

15
В_о_л_ь_к_а
-1
Porsche911GT3RS
3
Grimnebulin
8
В_о_л_ь_к_а
6
vidyssss

ну и кровавый спорт заодно добавьте

7
Mihanbo

надеюсь не очередной галимый файтинг( вообще жалко что жанр таких игр как нефритовая империя помер( с удоволствием бы сыграл в рпг с боевыми искусствами!

5
sergeu78

xuan yan sword вам понравится

1
SOLUS5678

Если бы не "Бельгийский паренёк" фильм бы до сих пор лежал на полке и пылился.

1
kolinmah

Ты гей?

-1
igor lvov

Может не экшен, а файтинг! Хотя Там По с пулеметом это круто! :)))

0
Ellie Williams

да не сделают больше так, лучше оригинал пересмотреть

0
XOJIODHbIU

Adelitas Way - Collapse [Alt.Metal]

0
Савелий Филатов

Это что то новое!

0
AndralStormborn

Именно после просмотра этого фильма, я сам в юности пошел заниматься кикбоксингом.

Вот такие фильмы и нужно снимать - чтоб вдохновляли людей на подвиги и здоровый спортивный образ жизни!

-1
sergeu78

единоборства это не всегда здоровый образ жизни(если что-то пойдёт не так на улице)

-1
AndralStormborn sergeu78

Удобное оправдание для ленивых

0
sergeu78 AndralStormborn

и трусливых

2
Fan_of_the_cinema

Если единаборства чисто для себя, как гимнастика, то да здоровый. Если для соревнований и выступлений на ринге, то нет. Как пример тонна боксеров с Паркинсоном, отеками мозга, Асбергером и прочим букетом отбитых органов.

3
AndralStormborn Fan_of_the_cinema

С этим не поспоришь, профессиональный спорт вреден для здоровья, поэтому умные там сбегают в тренера. А вот именно для себя тренироваться, в меру, для хорошего самочувствия и физической формы - полезно.

2
PV_Batter

Вангую престарелый Ван Дамм будет учителя нового бойца играть.

-3