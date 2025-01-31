По мотивам "Кикбоксера" с Жан-Клод Ван Даммом делают брутальный экшен

Фильм «Кикбоксер» (1989) с Жан-Клодом Ван Даммом не только стал культовой классикой боевых искусств, но и породил целую серию продолжений и перезагрузок, хотя все они были не так успешны и популярны как первая часть. Теперь франшиза готовится выйти в игровой мир — студия Force Multiplier Studios разрабатывает видеоигру, основанную на кинематографической вселенной "Кикбоксера".

Создатели обещают насыщенный экшен с акцентом на кинетическое боевое искусство, культовых персонажей и локации из фильмов. По словам генерального директора студии Джереми Бреслау, игра предложит «висцеральные бои с инновационной механикой боя с окружением».

Больше подробностей об игре станет известно в 2025 году.