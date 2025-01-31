По мотивам "Кикбоксера" с Жан-Клод Ван Даммом делают брутальный экшен

Фильм «Кикбоксер» (1989) с Жан-Клодом Ван Даммом не только стал культовой классикой боевых искусств, но и породил целую серию продолжений и перезагрузок, хотя все они были не так успешны и популярны как первая часть. Теперь франшиза готовится выйти в игровой мир — студия Force Multiplier Studios разрабатывает видеоигру, основанную на кинематографической вселенной "Кикбоксера".
Создатели обещают насыщенный экшен с акцентом на кинетическое боевое искусство, культовых персонажей и локации из фильмов. По словам генерального директора студии Джереми Бреслау, игра предложит «висцеральные бои с инновационной механикой боя с окружением».
Больше подробностей об игре станет известно в 2025 году.
думаю для фанатов боевиков 90х и конца 80х будет огонь так что ждем инфу
симулятор тайского бокса в разных рингах
ДААААААААААА!!!!!!
Первый босс:
ну и кровавый спорт заодно добавьте
надеюсь не очередной галимый файтинг( вообще жалко что жанр таких игр как нефритовая империя помер( с удоволствием бы сыграл в рпг с боевыми искусствами!
xuan yan sword вам понравится
Если бы не "Бельгийский паренёк" фильм бы до сих пор лежал на полке и пылился.
Ты гей?
Может не экшен, а файтинг! Хотя Там По с пулеметом это круто! :)))
да не сделают больше так, лучше оригинал пересмотреть
Adelitas Way - Collapse [Alt.Metal]
Это что то новое!
Именно после просмотра этого фильма, я сам в юности пошел заниматься кикбоксингом.
Вот такие фильмы и нужно снимать - чтоб вдохновляли людей на подвиги и здоровый спортивный образ жизни!
единоборства это не всегда здоровый образ жизни(если что-то пойдёт не так на улице)
Удобное оправдание для ленивых
и трусливых
Если единаборства чисто для себя, как гимнастика, то да здоровый. Если для соревнований и выступлений на ринге, то нет. Как пример тонна боксеров с Паркинсоном, отеками мозга, Асбергером и прочим букетом отбитых органов.
С этим не поспоришь, профессиональный спорт вреден для здоровья, поэтому умные там сбегают в тренера. А вот именно для себя тренироваться, в меру, для хорошего самочувствия и физической формы - полезно.
Вангую престарелый Ван Дамм будет учителя нового бойца играть.