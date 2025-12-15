NVIDIA прекратила поддержку Quake II RTX после выхода финального патча

Компания NVIDIA официально завершила развитие проекта Quake II RTX. Выпущенная в 2019 году обновленная версия культового шутера предназначалась для наглядной демонстрации возможностей трассировки лучей на видеокартах линейки RTX, однако теперь производитель решил остановить работу над ней. Соответствующее уведомление появилось на странице проекта на GitHub, а сам репозиторий был переведен в статус архива.

Несмотря на прекращение активной поддержки со стороны NVIDIA, игра остается полностью бесплатной и доступной в сервисе Steam. Перед уходом разработчики опубликовали последнее обновление версии 1.8.1, которое содержит несколько финальных исправлений. Поскольку проект имеет открытый исходный код, эстафету по его дальнейшему улучшению и оптимизации теперь могут перехватить независимые энтузиасты.

Стоит отметить, что Quake II RTX была создана на основе работы Q2VKPT от Кристофа Шида и команды Технологического института Карлсруэ. Специалисты NVIDIA значительно расширили первоначальную концепцию, добавив новые эффекты трассировки путей и улучшенные текстуры, чтобы визуальная составляющая соответствовала современным стандартам и нагружала актуальное железо по максимуму.