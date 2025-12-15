Культовую Grand Theft Auto: Vice City перенесли в браузер

Команда энтузиастов DOS.Zone, известная своими проектами по запуску классических игр в веб-среде, анонсировала скорый выход браузерной версии Grand Theft Auto: Vice City. Разработчики сообщили, что порт уже достиг стадии релиз-кандидата, а это означает высокую степень готовности продукта к публичному запуску. Это экспериментальный некоммерческий проект, который позволит пользователям запускать легендарный экшен 2002 года прямо в окне интернет-обозревателя без необходимости скачивания и установки дистрибутива на жесткий диск.
В представленном демонстрационном ролике авторы показали стабильную работу игры: функционируют все основные механики, воспроизводятся сюжетные катсцены, работает радио и звуковое сопровождение. Интерфейс игры корректно адаптирован под современные широкоформатные мониторы. Техническая реализация стала возможной благодаря использованию передовых веб-технологий, способных обрабатывать сложную трехмерную графику. Судя по видеоматериалам, порт уверенно работает на различных системах, включая Linux, что делает игру доступной даже на устройствах вроде Chromebook.
В основе переноса лежит открытый исходный код, полученный методом обратного инжиниринга. Пользователи в комментариях отмечают впечатляющую производительность и плавность картинки, сравнивая ее с оригинальной ПК версией. Многие выражают ностальгию, вспоминая, как в детстве мечтали о возможности играть в GTA на школьных компьютерах без сложных манипуляций с установкой. Проект позиционируется создателями как способ сохранения игрового наследия и адаптации его под современные реалии.
Однако радость сообщества омрачают опасения по поводу возможной реакции правообладателей. Издатель Take-Two Interactive и студия Rockstar Games известны своим непримиримым отношением к несанкционированному использованию их интеллектуальной собственности. Игроки предполагают, что сайт с браузерной версией может столкнуться с юридическими претензиями и требованием о закрытии вскоре после релиза, как это ранее случалось с проектами по переносу GTA 3 и Vice City на движок Nintendo Switch или в рамках фанатских ремастеров. На данный момент точная дата открытия публичного доступа не называется.
Браузер озу хаваеь больше, чем оригинальная установленная игра.
Адрес который вбит в их браузере: cdn.dos.zone/vcsky/release/vcrc2/index.html?lang=en%20-
только там ничего не будет, потому что это локальный файл а не в интернете.
Поясню, Если вы скачаете какой либо сайт себе на ПК целяком а затем запустите index.html то откроеться в браузере сайт который вы выкачали из инета на ПК. И он будет запущен локально, если вы отключите инет, то сможете полазить по такому сайту. потому что он будет полностью на вашем ПК.
ТАк вот на видео запустили игру которая лежит локально на ПК а сам лаунчер работает как эмулятор, и запускаеться в браузере...
Фактически это не браузерная игра а локальная через эмулятор, запущенная в окне браузера)
Но вот если ребята её зальют вместе с эмулятором на сервак, тогда будет браузерная, но есть причина по которой они для ролика этого не делали))) я думаю она кроется в FPS и скорости интернет)
Платиновая игра.Абсолютно все треки на радиостанциях топ и таких прикольных нпс со своими фишками я больше не видел....В СА их было уже чуть меньше...
В вайс сити через ВПН я ещё не играл.