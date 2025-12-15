Культовую Grand Theft Auto: Vice City перенесли в браузер

Команда энтузиастов DOS.Zone, известная своими проектами по запуску классических игр в веб-среде, анонсировала скорый выход браузерной версии Grand Theft Auto: Vice City. Разработчики сообщили, что порт уже достиг стадии релиз-кандидата, а это означает высокую степень готовности продукта к публичному запуску. Это экспериментальный некоммерческий проект, который позволит пользователям запускать легендарный экшен 2002 года прямо в окне интернет-обозревателя без необходимости скачивания и установки дистрибутива на жесткий диск.

В представленном демонстрационном ролике авторы показали стабильную работу игры: функционируют все основные механики, воспроизводятся сюжетные катсцены, работает радио и звуковое сопровождение. Интерфейс игры корректно адаптирован под современные широкоформатные мониторы. Техническая реализация стала возможной благодаря использованию передовых веб-технологий, способных обрабатывать сложную трехмерную графику. Судя по видеоматериалам, порт уверенно работает на различных системах, включая Linux, что делает игру доступной даже на устройствах вроде Chromebook.

В основе переноса лежит открытый исходный код, полученный методом обратного инжиниринга. Пользователи в комментариях отмечают впечатляющую производительность и плавность картинки, сравнивая ее с оригинальной ПК версией. Многие выражают ностальгию, вспоминая, как в детстве мечтали о возможности играть в GTA на школьных компьютерах без сложных манипуляций с установкой. Проект позиционируется создателями как способ сохранения игрового наследия и адаптации его под современные реалии.

Однако радость сообщества омрачают опасения по поводу возможной реакции правообладателей. Издатель Take-Two Interactive и студия Rockstar Games известны своим непримиримым отношением к несанкционированному использованию их интеллектуальной собственности. Игроки предполагают, что сайт с браузерной версией может столкнуться с юридическими претензиями и требованием о закрытии вскоре после релиза, как это ранее случалось с проектами по переносу GTA 3 и Vice City на движок Nintendo Switch или в рамках фанатских ремастеров. На данный момент точная дата открытия публичного доступа не называется.