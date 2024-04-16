на главную
об игре
Kill It With Fire 2 16.04.2024
Экшен, Инди, От первого лица
7 14 оценок

Kill It With Fire 2 уже доступна в раннем доступе

KAMA33
Новости

Kill It With Fire 2 это игра от первого лица об уничтожении пауков, разработанная Casey Donnellan Games. Если есть пауки, то есть и те, кто готов с ними сражаться, дезинсекторы. Кстати, вы один из них. Так что готовьтесь, глубоко вдохните и ныряйте в один из межпространственных порталов.

Игроки могут использовать самое разнообразное огнестрельное оружие, оружие ближнего боя, взрывчатку и многое другое, чтобы уничтожить надоедливых паукообразных. Действуйте в одиночку или с друзьями в совместной кампании, где игроки будут вести войну в пространстве, времени и мультивселенной.

Kill It With Fire 2 уже доступна в раннем доступе в Steam .

3
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Блин, такой бы графен ему как в трейлере)) То я бы боялся в неё поиграть.

0
MrGamerDad

Берём

0