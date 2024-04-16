Kill It With Fire 2 это игра от первого лица об уничтожении пауков, разработанная Casey Donnellan Games. Если есть пауки, то есть и те, кто готов с ними сражаться, дезинсекторы. Кстати, вы один из них. Так что готовьтесь, глубоко вдохните и ныряйте в один из межпространственных порталов.
Игроки могут использовать самое разнообразное огнестрельное оружие, оружие ближнего боя, взрывчатку и многое другое, чтобы уничтожить надоедливых паукообразных. Действуйте в одиночку или с друзьями в совместной кампании, где игроки будут вести войну в пространстве, времени и мультивселенной.
Kill It With Fire 2 уже доступна в раннем доступе в Steam .
Блин, такой бы графен ему как в трейлере)) То я бы боялся в неё поиграть.
Берём