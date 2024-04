Kill It With Fire 2 выйдет в раннем доступе 16 апреля

Kill It With Fire 2, вдохновленное научной фантастикой продолжение игры про охотника на пауков от первого лица, выйдет в раннем доступе для ПК через Steam 16 апреля, а затем, позднее, состоится полноценный релиз для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК, объявили издатель tinyBuild и разработчик Casey Donnellan Games.

Единственное, что было хорошего в пауках, - это то, что, покинув Землю, вам не приходилось часто иметь с ними дело. Теперь же они заполонили всю мультивселенную.

Но где есть пауки, там есть и те, кому суждено с ними сразиться: Уничтожители. Это вы, между прочим. Так что пристегните ремни, сделайте глубокий вдох и погрузитесь с головой в один из этих межпространственных порталов.