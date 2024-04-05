Kill It With Fire 2 выйдет в раннем доступе 16 апреля

Приготовьтесь к новому безумному приключению в мире охоты на пауков с игрой Kill It With Fire 2. На этот раз масштабы угрозы возросли до невероятных размеров — пауки заполонили не только Землю, но и всю мультивселенную. Под вашим управлением снова оказывается один из отважных дезинсекторов, готовых дать отпор восьминогим захватчикам в любом измерении.

С помощью межпространственных порталов вы сможете отправиться в самые разные уголки мультивселенной, где пауки нашли себе новые укрытия. Каждый мир уникален и полон сюрпризов, но одно остаётся неизменным — ваша миссия по уничтожению паучьей угрозы.

В Kill It With Fire 2 вас ждёт ещё более впечатляющий арсенал оружия и гаджетов, созданных с использованием новейших технологий мультивселенной. Огнемёты, свинцовый дождь, мощнейшая взрывчатка, беспилотные аппараты и лазеры — всё это поможет вам выследить и уничтожить пауков в любом укрытии. И не стесняйтесь импровизировать — тяжёлые предметы тоже отлично подойдут для борьбы с восьминогими врагами.

Стоит отметить, что в этой части вы можете позвать на помощь троих друзей, чтобы совместными усилиями справляться с любой паучьей угрозой и разделять удовольствие от уничтожения арахнидов.

Но что, если ваши друзья не разделяют вашу страсть к охоте на пауков? Тогда бросьте им вызов в уникальном PvP-режиме «Охота на паука», где впервые можно сыграть за самого паука. Используйте паутину, чтобы замедлять дезинсекторов, демонстрируйте чудеса паучьего паркура, чтобы ускользать от их атак, или просто спрячьтесь в вазе и наблюдайте за тем, как ваши противники сеют хаос и разрушения в попытках вас найти. Однако помните — у дезинсекторов есть масса специальных инструментов и оружия, так что вам лучше молиться, чтобы они не догадались использовать детектор.