Kill Knight впечатляет своей мрачностью и плотной атмосферой хоррора

Сегодняшнее шоу The Triple-I Initiative 2024 принесло нам множество анонсов инди-игр. Одной из самых интригующих игр является от студии PlaySide. Крайне мрачный, но удивительно динамичный геймплей KILL KNIGHT вы можете увидеть в коротком трейлере ниже.

Kill Knight предлагает нам примерить шкуру обречённого рыцаря на зловещей арене в самой глубине Бездны. Когда-то мы были верным воином, но после неожиданного предательства оказались в темноте, больше похожие на ходячий труп. Теперь же нам предстоит пройти пять кругов и добраться до последнего ангела, чтобы уничтожить его.

Выход игры запланирован на 2024 год. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X/S, PlayStation 5 и Switch.