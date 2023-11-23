Анонсировано юбилейное издание Killer Instinct

Игроки Killer Instinct уже много лет продолжают играть в игру без каких-либо существенных обновлений, но ситуация вот-вот изменится. Iron Galaxy объявила сегодня подробности Killer Instinct Anniversary Edition и какие изменения будут внесены в предполагаемое последнее большое обновление игры во время юбилейного стрима.
Killer Instinct Definitive Edition будет снята с производства и заменена на Anniversary Edition, как только оно выйдет в свет в качестве обновления для владельцев игры. Steam наконец-то получит бесплатную версию, но тем, кто хочет присоединиться, придется потратить 30 долларов.
Хотя изначально было объявлено, что обновление выйдет осенью 2023 года, дата выхода Anniversary Edition еще не названа.
По словам разработчиков, 10 из 29 персонажей не получат существенных изменений в обновлении: Сабревульф, Ти Джей Комбо, Кан-Ра, Риптор, Хисако, Мира, Синдер, Шэдоу Яго, Арбитр и Килгор.
Ну нифига себе, взрыв из прошлого!
Оно ещё живое ?