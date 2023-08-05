Файтинг Killer Instinct получит крупное обновление в честь 10-летнего юбилея ©

Компании Iron Galaxy и Microsoft объявили, что в честь 10-летия игры Killer Instinct будет выпущено крупное обновление. Это обновление, которое выйдет осенью, будет включать в себя первое за пять лет обновление баланса игры.

Джеймс Годдард, глава подразделения Killer Instinct в Microsoft, появился в видеоролике вместе с Максимилианом и Адамом Хертом из Iron Galaxy, чтобы объявить об этой интересной новости. Хотя в обновлении, возможно, и не будет нового контента, ожидается, что весь состав персонажей будет перенастроен, чтобы отразить развивающуюся и меняющуюся мету игры.

Кроме того, в обновлении будет улучшена система подбора игроков, что позволит сделать игру более плавной и приятной. Кроме того, игра получит оптимизацию под разрешение 4K на Xbox Series X и Series S.

Хотя более подробная информация о 10-м юбилейном обновлении пока не раскрывается, поклонники могут ожидать новых анонсов в ближайшие недели.