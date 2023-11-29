На ПК раздают легендарный файтинг от Xbox - Killer Instinct

Теперь каждый желающий может прикоснуться к легендарной серии файтингов Killer Instinct от разработчиков из студии Iron Galaxy и компании Xbox. В честь 10-летия с момента релиза последней части, игра стала абсолютно бесплатной в цифровом магазине Steam и Microsoft Store. Вместе с этим состоялся релиз юбилейного издания Killer Instinct: Anniversary Edition, которое включает в себя дополнительный контент.
Бесплатная версия файтинга Killer Instinct на ПК будет содержать практически весь основной контент. Игроки получат доступ к 29 уникальным бойцам, 20 разным аренам, мультиплееру и режиму выживания. В последнем, игроки смогут сражаться с бесконечными волнами противников, отточивая свои навыки.
Killer Instinct: Anniversary Edition будет платным изданием игры и предоставит игрокам доступ к некоторой части дополнительного контента, включая набор игровой валюты, дополнительные скины и возможности в игре. Вместе с выходом нового издания и бесплатной версии игры, Killer Instinct получила масштабное обновление баланса игрового процесса.
Автор балабол, доступен только 1 из 29 персонажей, каждую неделю он будет меняться.
Да, автор - балабол
Ну и в чем же раздача ? Просто не много открыли контента в бесплатной версии.
Эта игра смертельна для эпилептиков!