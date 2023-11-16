На следующей неделе авторы Killer Instinct представят информацию о предстоящих изменениях

Killer Instinct от Microsoft, один из самых недооцененных файтингов прошлого поколения, должен получить некоторые изменения. Чтобы рассказать об этом, 22 ноября состоится стрим разработчиков с компанией Iron Galaxy (работавшей над 2 и 3 сезонами), приуроченный к 10-летию игры.
На нем, вероятно, будет названа дата выхода следующего бесплатного обновления, которое добавит поддержку 4K на Xbox Series X/S. Ранее анонсированное на осень 2023 года обновление также улучшит систему подбора игроков и турниры, а также внесет изменения в баланс.
Конечно, учитывая время проведения стрима, Microsoft может рассказать о следующей игре серии, которая, по слухам, находится в "активной разработке".
Игра Killer Instinct доступна для ПК и Xbox One. Игра вышла в 2013 году и получила средние отзывы, но последующие сезоны добавляли новых персонажей и получали все большее признание.
Вот это поддержка я понимаю) не то что там у некоторых когда через полтора или два года игра просто умирает. Да да я про вас нрс которые делают мк по кд а толку от этого ноль. И поддержка такое себе два года и все игра не поддерживается.