Предстоящее обновление для Killer Instinct добавит новую арену и многое другое

Динамичный файтинг, в котором вы можете выбрать одного из 29 уникальных бойцов, каждый со своим неповторимым стилем ведения боя.

Игра отлично подойдет как новичкам в жанре файтингов, так и бывалым ветеранам. Вас ждут поединки с искусственным интеллектом в режиме для одного игрока, и не менее ожесточённые схватки с реальными соперниками в многопользовательском режиме.

Арены в Killer Instinct можно буквально разнести в хлам во время боя. Всего в игре представлено 20 разнообразных локаций.

Для совершенствования мастерства вам доступен обучающий режим «додзё», где вы изучите базовые механики игры, включая прерывание комбо противника. Также вы можете сразиться за лидерство в месячных рейтинговых турнирах, протестировав свои умения в PvP поединках.

Отдельно стоит отметить сюжетный режим, где раскрываются истории бойцов и их личные мотивы в этой схватке. А в «выживании» вас ожидает бесконечная череда врагов, с каждой волной всё сильнее и изощрённее.