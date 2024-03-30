Предстоящее обновление для Killer Instinct добавит новую арену и многое другое

Несмотря на то, что о Killer Instinct мало говорят, разработчики продолжают поддерживать игру и по-прежнему опираются на очень увлеченное сообщество игроков. Еще одно подтверждение этому - новое бонусное обновление, которое скоро появится в игре и добавит новую арену, различные дополнительные цвета и многое другое.
Обновление запланировано на 2 апреля 2024 года и было представлено во время недавней трансляции, посвященной этому самому бонусному обновлению для Killer Instinct: Anniversary Edition, которое доведет версию программного обеспечения до 3.11.15 с некоторыми интересными изменениями.
Это не такое крупное обновление, как в случае с Anniversary Edition, но все же важно, что даже после такого значительного обновления игра продолжает получать поддержку спустя более 10 лет после выхода.
В частности, новая арена называется Debug Void, а другим более ощутимым дополнением является включение 87 новых цветовых схем, которые можно применить к бойцам, чтобы максимально настроить их внешний вид.
Однако это еще не все: выходящее бонусное обновление также вносит различные изменения в геймплей, исправляя ошибки и корректируя баланс игры, а также стабилизируя кросс-плей онлайн-игр на Xbox и PC.
Среди других нововведений — новая система блокировки пользователей, которая должна сделать взаимодействие между игроками более безопасным, а также увеличение предельного уровня как для персонала, так и для игроков: он повысится с 50 до 65.
Поддержка это хорошо но почему бы вторую часть не сделать денег у Майков