Tripwire Interactive празднует 15 лет брутального кооперативного шутера Killing Floor

Разработчик и издатель Tripwire Interactive празднует 15-летие своей флагманской франшизы Killing Floor, впервые выпущенной как самостоятельная игра 14 мая 2009 года для Windows PC.

Изначально задуманная командой моддеров, франшиза Killing Floor навела ужас и развлекла более 30 с лишним миллионов игроков по всему миру, подарив геймерам на ПК и консолях более полутора десятилетий оружия, крови и кооперативного хаоса, и продолжит эту традицию с Killing Floor 3, долгожданной следующей частью, анонсированной в 2023 году.

В честь этого события Tripwire Interactive приоткрывает завесу и показывает внутренности, выпуская первое из серии видео Killing Floor 3 Developer Diary. Первое видео посвящено кровавой истории и наследию франшизы, а также тому, как студия возвращается к своим хоррор-корням в грядущем сиквеле.

Tripwire объявила о прекращении активной поддержки Killing Floor 2 и не планирует выпускать контент в будущем, поскольку студия сосредоточила усилия и ресурсы на разработке предстоящей Killing Floor 3. Прекращение активной поддержки не означает конец Killing Floor 2, поскольку Tripwire сохранит внутренние серверы игры и онлайновые функции, чтобы игроки могли продолжать оттачивать свои навыки убийства зедов и делиться своими подвигами и достижениями с другими членами сообщества в течение многих лет.

В рамках празднования 15-летнего юбилея франшизы Killing Floor 2 с 16 по 20 мая можно бесплатно играть на ПК и консолях, а также приобрести по крупной скидке во всех магазинах, включая Epic Games Store.