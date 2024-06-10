В новом трейлере Killing Floor 3 показали Блота

Посмотрите последний трейлер Killing Floor 3, чтобы увидеть ужасающего врага Блота (ETD-08) из предстоящего шутера в жанре экшен-хоррор. Killing Floor 3 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в начале 2025 года.
Этот бескорыстный боец — совершенно новый для 2091 года, с кислотным оружием, которое может нанести обширный ущерб тканям и вызвать воспаление глаз. От подавления беспорядков до воспрещения доступа к местности — ETD-08 представляет собой универсальное решение для различных интересов безопасности.
Выглядит грознее, чем из второй. Надеюсь, его опаснее сделают, а не снова овощем блюющим.
И будет прикольно, если сохранят "взаимоотношение" между блотом и хаском.