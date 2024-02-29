Для King Arthur: Knight's Tale вышло обновление 2.0.1

NeocoreGames выпустила обновление 2.0.1 для King Arthur: Knight's Tale, которое исправляет несколько не приятных ошибок. Полные примечания доступны ниже:
Исправлены ошибки
- Исправлено неработающее улучшение брони "Кузница" в миссиях
- Изменение характеристик вступает в силу немедленно, а не через один раунд
- 'Авторитет' на карте морали уменьшит время ожидания указов на одну миссию
- Миссия "Сказание о сэре Ивене" будет автосохраняться после каждой встречи, как указано в подсказке к миссии
- При (снятии) экипировки предмета Жизнеспособность будет учитываться более интуитивно, так что случайных смертей героев не произойдет
- Черта "Торговец" сэра Борса генерирует новый реликвийный предмет только при пополнении запасов торговца, а не после каждой миссии.
- Изменена вкладка информации о персонаже, доступная в миссиях, чтобы сделать ее более последовательной в том, что она показывает
- Исправлено мастерство "Удушение" Вороньей стаи.
- Уязвимости больше не будут складываться
Разное
- Исправлено несколько мелких ошибок на картах миссий
- Исправлено несколько потенциальных проблем, которые могли привести к краху игры
- Исправлено несколько ошибок локализации
- Исправлено несколько ошибок, связанных с контроллерами
- Исправлено несколько ошибок, связанных со звуком
- Улучшено поведение ИИ и прогнозы на основе навыков
- В главное меню добавлена ссылка на магазин
Когда уже можно будет играть, когда кончатся уже все эти обновления?