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King Arthur: Knight's Tale 26.01.2021
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Вид сверху, Фэнтези
7.4 211 оценок

Для King Arthur: Knight's Tale вышло обновление 2.0.1

Procy_on
Новости

NeocoreGames выпустила обновление 2.0.1 для King Arthur: Knight's Tale, которое исправляет несколько не приятных ошибок. Полные примечания доступны ниже:

Исправлены ошибки

  • Исправлено неработающее улучшение брони "Кузница" в миссиях
  • Изменение характеристик вступает в силу немедленно, а не через один раунд
  • 'Авторитет' на карте морали уменьшит время ожидания указов на одну миссию
  • Миссия "Сказание о сэре Ивене" будет автосохраняться после каждой встречи, как указано в подсказке к миссии
  • При (снятии) экипировки предмета Жизнеспособность будет учитываться более интуитивно, так что случайных смертей героев не произойдет
  • Черта "Торговец" сэра Борса генерирует новый реликвийный предмет только при пополнении запасов торговца, а не после каждой миссии.
  • Изменена вкладка информации о персонаже, доступная в миссиях, чтобы сделать ее более последовательной в том, что она показывает
  • Исправлено мастерство "Удушение" Вороньей стаи.
  • Уязвимости больше не будут складываться

Разное

  • Исправлено несколько мелких ошибок на картах миссий
  • Исправлено несколько потенциальных проблем, которые могли привести к краху игры
  • Исправлено несколько ошибок локализации
  • Исправлено несколько ошибок, связанных с контроллерами
  • Исправлено несколько ошибок, связанных со звуком
  • Улучшено поведение ИИ и прогнозы на основе навыков
  • В главное меню добавлена ссылка на магазин
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

Когда уже можно будет играть, когда кончатся уже все эти обновления?

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