Ролевая тактика King Arthur: Legion IX добралась до консолей

King Arthur: Legion IX, получившая положительные отзывы в Steam, наконец-то вышла на консолях текущего поколения.

Как и было объявлено, King Arthur: Legion IX стала доступна с сегоднящнего дня на PS5 и Xbox Series X|S. Тактическая RPG ранее получила высокую оценку игроков на ПК, собрав «в основном положительные» отзывы.

King Arthur: Legion IX — тактическая пошаговая ролевая игра с персонажами, действие которой происходит в мире King Arthur: Knight's Tale, мрачном фэнтезийном переосмыслении легенды о короле Артуре. King Arthur: Legion IX приветствует новых игроков в мифической стране Авалон с ранее невиданными историями и персонажами, а также предлагает достойный вызов вернувшимся ветеранам.

Авалон должен столкнуться с новой угрозой — на мифическом острове появился затерянный и печально известный римский Девятый легион. Мертвый император Септимий Сулла доверил руководство демоническим легионом павшему герою Гаю Юлию Менто, чтобы тот нашел выход из Тартара. Достигнув земли Владычицы Озера, Гай решает завоевать эту землю и основать там Вечный Рим, но сначала он должен собрать потерянные силы.