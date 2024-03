Признанная критиками историческая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance вышла на Nintendo Switch. Игроки отправляются в незабываемое путешествие по исторически богатому и визуально ошеломляющему миру средневековой Европы, где бы вы ни находились (в автобусе, дома или в паломничестве по Богемии) и погружаются в средневековое царство, определяя судьбу Богемии. где бы вы ни были.

Игра была перенесена на Switch компанией Saber Interactive в сотрудничестве с Warhorse Studios и доступна как на физическом картридже, так и в интернет-магазине Nintendo, которая включает полную версию игры вместе со всеми DLC — Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards и A Woman's Lot.