Aнонсирована новая часть популярной TD серии - Kingdom Rush 5: Alliance!

Kingdom Rush 5: Alliance! - продолжение популярной серии Kingdom Rush, разработанное Ironhide Game Studios и содержащее множество изменений по сравнению с предыдущими играми серии. Новая игра выйдет в ближайшем будущем на всех платформах, включая ПК и мобильные платформы и уже доступна для предварительного регистрации.

На данный момент, о новой части пока нет какой-то конкретной информации, кроме сайта и короткого тизер-видео, которое разработчики опубликовали в своих соц.сетях. Также, разработчики обещают много интересной информации о новой игре в ближайшее время.